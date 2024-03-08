"إنه وحش".. هالاند يكشف عن اللاعب الأهم في ليفربول

كشف إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي عن اللاعب الأهم في ليفربول قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم الأحد ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند عبر شبكة "TNT": "أعتقد أن فان دايك هو الرجل الأهم في ليفربول. إنه وحش. سمعت أنه رجل لطيف حقا أيضا".

وأضاف "أحب اللعب ضد لاعبين مثله، أنت تختبر نفسك في مثل هذه المباريات. اعتقد أنها ستكون مباراة جميلة".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، أما حامل اللقب فيملك 62 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا.

فيما يأتي محمد صلاح هداف ليفربول في المركز الثالث برصيد 15 هدفا خلف أولي واتكنز مهاجم أستون فييلا صاحب الـ16 هدفا.

هالاند خاض خلال الموسم الحالي 32 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 6 آخرين.

في المقابل لعب فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول 33 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.