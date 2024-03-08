نهائي كأس مصر - وزير الرياضة يعقد جلسة ودية بين إداراتي الأهلي والزمالك

الجمعة، 08 مارس 2024 - 14:01

كتب : إبراهيم رمضان

ملعب الأول بارك

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع مجلس إدارة ناديي الزمالك والأهلي، على هامش الاستعداد للمواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في نهائي مسابقة كأس مصر.

وشهدت الجلسة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، حضور مجلس نادي إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالإضافة إلى خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي وباقي الأعضاء.

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وأثنى صبحي، على الروح الطيبة بين إدارة الناديين، والمشهد المشرف الحالي بينهما مطالبا باستكمال الصورة الجيدة، خاصة أن المباراة سيتابعها الملايين في جميع أرجاء الوطن العربي وكافة البلدان حول العالم.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة العمل على استمرار هذا المشهد الجيد خلال مواجهة اليوم بين الفريقين على ملعب الأول بارك.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

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كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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