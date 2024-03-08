المصائب لا تأتي فرادى.. إصابة جديدة لـ بنزيمة وشكوك حول لحاقه بكلاسيكو الهلال

الجمعة، 08 مارس 2024 - 13:11

كتب : محمد مصطفى

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

أعلن نادي الاتحاد السعودي، إصابة نجم الفريق كريم بنزيمة، منعته من المشاركة في تدريبات الفريق.

وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس، أن بنزيمة عانى من آلام أسفل الظهر، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان بنزيمة عاد للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من آلام في عضلة بطن الساق.

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وغاب بنزيمة عن مباراتي الهلال في الدوري السعودي، وذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الاتحاد أمام الإخدود في الدوري السعودي، مساء الجمعة، قبل مواجهة الهلال الحاسمة يوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ولعب بنزيمة هذا الموسم 23 مباراة مع الاتحاد في كافة البطولات، نجح في تسجيل 12 هدفا، وصنع 7 أهداف.

الاتحاد بنزيمة دوري أبطال آسيا
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