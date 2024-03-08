نهائي كأس مصر - تعرف على برنامج الزمالك تحضيرا لمواجهة الأهلي

الجمعة، 08 مارس 2024 - 13:07

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز

حدد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك برنامج فريقه تحضيرا لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 في مدينة الرياض.

ويلقي جوميز محاضرة فنية على اللاعبين بمقر فندق الإقامة بالرياض، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة، خطة المباراة، مع إعطاء اللاعبين التعليمات الأخيرة، والمهام المطلوبة منهم في لقاء الأهلي بنهائي كأس مصر.

وكشف الجهاز الإداري للفريق الأبيض عن موعد التحرك إلى ملعب الأول بارك بمدينة الرياض والذي سيقام عليه اللقاء، إذ سيكون في الخامسة بتوقيت القاهرة، أي قبل المباراة بحوالي ساعتين وربع لتفادي أي زحام متوقع نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق.

بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

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