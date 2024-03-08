مورينيو يصل الرياض للمشاركة في تغطية مباراة الأهلي والزمالك

وصل المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو إلى الرياض العاصمة السعودية من أجل المشاركة في تغطية مباراة الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة من وصول مورينيو إلى الرياض.

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن تواجد مورينيو في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لتحليل المباراة من الاستوديو.

وقال آل الشيخ في وقت سابق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "جوزيه مورينيو سيتواجد في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لتحليل المباراة من الاستوديو".

وأضاف "سيتم تصوير مباراة نهائي كأس مصر بـ44 كاميرا منها 28 كاميرا داخل الملعب".

وواصل "سيتولى إخراج نهائي كأس مصر طاقم إسباني أمريكي وهو الطاقم الذي أخرج نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا ويتكون من أكثر من 130 فرد".

وأتم تصريحاته "المباراة سيتم بثها بأعلى جودة ممكنة حتى يستمتع الجمهور بكل تفاصيلها".

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.