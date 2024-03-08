خبر في الجول - العسقلاني جاهز للمشاركة مع روستوف بعد تعافيه من الإصابة

الجمعة، 08 مارس 2024 - 11:27

كتب : عمرو نبيل

إياد العسقلاني - روستوف

بات إياد العسقلاني جاهزا للمشاركة مع روستوف الروسي خلال المباريات المقبلة.

وانضم العسقلاني لصفوف رسوتوف الروسي قادما من الإسماعيلي مقابل 900 ألف دولار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن العسقلاني تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وشارك في التدريبات الجماعية لفريقه.

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وبات العسقلاني مدافع منتخب مصر الأولمبي جاهزا للمشاركة مع روستوف الروسي في المباريات المقبلة.

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من هو إياد العسقلاني؟

جوهرة أخرى من جواهر الدراويش التي جذبت الأنظار سريعا.

تم تصعيده مع حمزة الجمل، ونال مشاركته الأولى في الدوري المصري في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ولكن هذه لم تكن بداية الحكاية.

البداية كانت مع رجل آخر يرتبط بالإسماعيلي، وهو محمود جابر مدرب منتخب الشباب السابق، ومدير قطاع الناشئين الحالي في الدراويش، الذي اصطحبه في منتخب تحت 20 عاما خلال بطولتي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا.

الخطوة التالية كانت المنتخب الأولمبي، وفي ظهور ودي أمام بنين، سجل العسقلاني هدفا برأسية في الدقيقة الثالثة، وسريعا وقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي.

وأخيرا في توقف يونيو الدولي الماضي، نال العسقلاني فرصة التدرب مع المنتخب الأول، ضمن 6 لاعبين تدربوا لمدة يومين تحت قيادة روي فيتوريا كخطوة أولى لخطوات أكبر.

روستوف إياد العسقلاني
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