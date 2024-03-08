خبر في الجول - العسقلاني جاهز للمشاركة مع روستوف بعد تعافيه من الإصابة
الجمعة، 08 مارس 2024 - 11:27
كتب : عمرو نبيل
بات إياد العسقلاني جاهزا للمشاركة مع روستوف الروسي خلال المباريات المقبلة.
وانضم العسقلاني لصفوف رسوتوف الروسي قادما من الإسماعيلي مقابل 900 ألف دولار.
وحسبما علم FilGoal.com فإن العسقلاني تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وشارك في التدريبات الجماعية لفريقه.
وبات العسقلاني مدافع منتخب مصر الأولمبي جاهزا للمشاركة مع روستوف الروسي في المباريات المقبلة.
من هو إياد العسقلاني؟
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