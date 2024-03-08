مواعيد مباريات الجمعة 8 مارس.. الأهلي والزمالك في نهائي الكأس ومباراة في الدوري وبرشلونة

الجمعة، 08 مارس 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نبيل عماد - أفشة

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مرتقبة ضمن نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية.

وفي مسابقة الدوري تقام مباراة واحدة تجمع بين بلدية المحلة والجونة.

فيما يستضيف برشلونة منافسه ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

نهائي كأس مصر

الأهلي × الزمالك.. يقام اللقاء في تمام 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة على قناتي أون تايم سبورتس - إم بي سي مصر (تعليق مدحت شلبي).

الدوري المصري

بلدية المحلة × الجونة.. في تمام الساعة السادسة وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

برشلونة × ريال مايوركا.. تقام المباراة في الساعة 10:00 مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

نابولي × تورينو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع.. وتذاع على قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الأهلي الزمالك كأس مصر
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