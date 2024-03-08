الدوري الأوروبي - مارسيليا يكتسح فياريال.. وميلان يفلت من سلافيا براج

الجمعة، 08 مارس 2024 - 00:51

كتب : محمد مصطفى

أوباميانج نجم مارسيليا

حقق ميلان الإيطالي فوزًا كبيرًا على حساب سلافيا براج التشيكي، برباعية مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو.

تقدم ميلان في البداية عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل دافيد دوديرا للضيوف في الدقيقة 36

ونجح ميلان قبل نهاية الشوط الأول في إضافة هدفين، في الدقيقة 44 عن طريق تيجاني ريجنديرز، قبل أن يضيف روبن لوفتوس تشيك رأسية رائعة في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني قلص الضيوف الفارق بهدف لإيفان سكرانز في الدقيقة 65.

وعاد كريستيان بوليسيتش ليوسع الفارق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وفي مباراة أخرى، اكتسح أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، ضيفه فياريال الإسباني برباعية نظيفة، على ملعب فيلودروم.

سجل رباعية مارسيليا جوردان فيرتو في الدقيقة 23، قبل أن يسجل بيرسون موسكيرا مدافع فياريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

ونجح بيير إيميريك أوباميانج في تسجيل هدفين في الدقيقتين 42 من ضربة جزاء، ثم اختتم الأهداف في الدقيقة 59.

وتحصل لاعب فياريال ألبيرتو مورينو، على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 62.

وفي إطار نفس الجولة تعادل بنفيكا وجلاسكو رينجرز بهدفين لكل فريق.

وكذلك حقق فرايبورج فوزًا على حساب وست هام يونايتد بهدف نظيف.

ولم يحافظ وست هام على شباكه نظيفة في مبارياته العشر الأخيرة بجميع المسابقات.

أوباميانج مارسيليا الدوري الأوروبي ميلان وست هام
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