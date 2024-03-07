كلوب: النتيجة أكبر من الأداء.. وخبر سيئ قبل مواجهة سيتي

الخميس، 07 مارس 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول رضاه عن الفوز العريض على سبارتا براج التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لقد كانت النتيجة أفضل من الاداء. سبارتا لعب مباراة جيدة للغاية وخاطر أثناء استحواذنا".

وأضاف "لقد أجاد سبارتا خلق المرتدات وخسرنا بعض الكرات بلا داعٍ، وكان من الصعب الدفاع أمام أجنحته".

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وعن رغبة الفريق في التتويج بالدوري الأوروبي قال: "هل السؤال هو: ما حكم رغبتنا في الفوز ببطولة أوروبية؟ سيكون هذا جيدًا بالتأكيد، ولكن لا علاقة له برحيلي".

وأضاف "في العام الماضي كنت سأبقى وأردت الفوز بشيء ولكننا لم نتمكن من ذلك".

أما عن حالة المدافع إبراهيما كوناتي قال: "لا نعرف بعد. لكنه قال لي إنه كاد يتعرض لإصابة أسوأ".

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، أما حامل اللقب فيملك 62 نقطة في المركز الثاني.

سبارتا براج ليفربول الدوري الأوروبي يورجن كلوب
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