المصري: ننتظر حل أزمة إذاعة مواجهة زد

ينتظر مجلس إدارة المصري البورسعيدي حل أزمة إذاعة مباراة الفريق أمام زد.

ويلعب المصري أمام زد يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عبر حساب ناديه: "بدأنا بالفعل بمخاطبة كافة الجهات المعنية ممثلة في الشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم واتحاد الكرة من أجل التوصل لحل لإذاعة مباراة فريق المصري المقبلة أمام فريق زد".

وأضاف " المباراة مقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل ( ثاني أيام شهر رمضان المبارك ) وذلك بالتزامن مع مباراتي الجونة والزمالك والبنك الأهلي والأهلي".

وشدد "ننتظر نتيجة هذه الاتصالات المكثفة والتي تهدف إلى حفظ حق جماهير المصري في مشاهدة مباراة فريقها على الهواء مباشرة خاصة بعد العروض المميزة للفريق والتي دفعت به لاحتلال صدارة ترتيب المسابقة".

وأتم "مجلس إدارة النادي المصري يثق في حكمة الجهات المعنية على الاستجابة لرغبات جماهير المصري وحقها المشروع في مشاهدة مباراة فريقها على الهواء مباشرة على أي من القنوات التابعة للشركة المتحدة والتي يكن لها الجميع كل التقدير والاحترام وذلك حتى لا يتسبب عدم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة في إثارة البلبلة في الشارع البورسعيدي".

ويتقاسم المصري صدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة مع إنبي.

وجمع إنبي 26 نقطة خلال 15 مباراة، فيما لعب المصري 13 مباراة فقط.