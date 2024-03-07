مدرب النصر بعد السقوط أمام الرائد: نمر بمرحلة صعبة.. وتركيزنا على أبطال آسيا

الخميس، 07 مارس 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

كشف لويس كاسترو مدرب النصر عن مرور فريقه بفترة صعبة واهتزاز ثقة اللاعبين في أنفسهم.

وخسر النصر على ملعبه من الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نحن لسنا في أفضل وضعية لان ثقتنا مهزوزة وخسرنا لاعبين مهمين بالفريق ولكن لن نستسلم رغم الخسارة القاسية على ملعبنا أمام الرائد".

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وأضاف "لا أخلق أعذار، اللاعبين أعطوا كل شيء ويعملون بجدية كل يوم، ثقة اللاعبين مهزوزة الآن بسبب حديث الجمهور، النفسية سيئة ونمر بمرحلة صعبة".

وأتم "قلت للاعبين طريقنا هو يوم الإثنين المقبل في الآسيوية، يجب أن ننظر للأمام وننسى الماضي، أنا حزين ولكن أنظر للقادم".

ويستعد النصر لمواجهة العين يوم الإثنين المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الإماراتي قد حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله سفيان رحيمي.

وفاز الرائد على النصر بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وسجل كريم البركاوي ومحمد فوزير وأمير سعيود أهداف النصر، فيما أحرز كريم البركاوي هدف الرائد الوحيد.

وتوقف رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 62 نقطة ولكن الزعين لعب مباراة أقل أي أن الفارق قد يرتفع غلى 12 نقطة.

في المقابل رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويبدو أن النصر تأثر بغياب نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعرض لإصابة ستحرمه من استكمال الموسم الجاري.

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