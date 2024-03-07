هداف الكأس السابق.. أكرم عبد المجيد لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يدعوني لحضور النهائي رغم إنجازي

الخميس، 07 مارس 2024 - 22:53

كتب : رضا السنباطي

أكرم عبد المجيد لاعب البلدية أمام الأهلي

عبر أكرم عبد المجيد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن ضيقه بسبب عدم تكريمه بعد مسيرته الحافلة.

وقال أكرم في تصريحات خاصة لـ في الجول: "أعاني من تجاهل اتحاد الكرة، كنت أنتظر التكريم بعد مسيرتي الطويلة في الملاعب".

ونال أكرم عبد المجيد لقب هداف بطولة كأس مصر عام 2002، ونجح في تسجيل 10 أهداف مع بلدية المحلة هذا الموسم ليقود الفريق للتأهل للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام الزمالك.

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وقال عبد المجيد: "حصلت على لقب هداف كأس مصر بـ10 أهداف عام 2002، ولم يتم تكريمي بدعوتي لحضور نهائي الكأس".

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وأكمل: "توجت بلقب بطولة كأس مصر عام 99 مع الزمالك مع محمود أبو رجيلة بعد الفوز على الإسماعيلي".

واختتم مهاجم منتخب مصر السابق: "خلال مشاركاتي في بطولة كأس مصر منذ موسم 93 حتى 2009 مع أندية بلدية المحلة، والزمالك، والقناة، وجولدي، ثم الختام في بلدية المحلة، نجحت في تسجيل 22 هدفا في الأدوار التنافسية من دور 32 حتى النهائي، وسجلت 15 هدفا في الأدوار التمهيدية بإجمالي 37 هدفا".

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