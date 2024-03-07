الدوري الأوروبي - روما يقسو على برايتون برباعية.. وتعادل مثير بين ليفركوزن وكاراباج

الخميس، 07 مارس 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

روما - ليفركوزن

حقق روما فوزا عريضا على برايتون، فيما تعادل ليفركوزن أمام كاراباج في الدوري الأوروبي.

وفاز روما على برايتون 4-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل باولو ديبالا هدف التقدم لصالح ذئاب العاصمة الإيطالية عند الدقيقة 12.

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وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لنادي روما عند الدقيقة 43.

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وسجل جان لوكا مانسيني الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يختتم بريان كريستانتي أهداف روما عند الدقيقة 68.

ويلعب الفريقان يوم الخميس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

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تعادل مثير

في المقابل تعادل باير ليفركوزن أمام كاراباج بطل أذربيجان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتعادل متصدر الدوري الألماني أمام كاراباج 2-2 في انتظار الحسم بمباراة الإياب.

وسجل فلوريان ويرتز وباتريك شيك هدفي ليفركوزن، فيما احرز جونينيو وياسين بن زيا هدفي كاراباج.

ويحل كاراباج ضيفا على ليفركوزن يوم الخميس المقبل ضمن إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ليفركوزن روما الدوري الاوروبي
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