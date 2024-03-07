سبقه صلاح وهدف عكسي في القائمة.. داروين يسجل هدف ليفربول الـ 1000 مع كلوب

الخميس، 07 مارس 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

داروين نونيز

وقع داروين نونيز مهاجم ليفربول على هدف فريقه رقم 100 تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

جاء ذلك في فوز الريدز الساحق على سبارتا براج التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وسجل داروين الهدفين الثاني والثالث للفريق، ولكن التركيز هنا على الهدف الثاني تحديدا الذي حمل رقم مميزا.

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الهدف كان الرقم 1000 في حقبة يورجن كلوب مع ليفربول، التي افتتحها إيمري تشان في 2015، وكان آدم لالانا صاحب الهدف رقم 100، فيما سجل فيليبي كوتينيو الهدف رقم 200.

روبرتو فيرمينو سجل الهدفين 300 و500، بينما أتى 400 بهدف عكسي من توبي ألديرفايرلد مدافع توتنام.

ووقع محمد صلاح على الهدف رقم 600، بينما سجل ديوجو جوتا الهدف رقم 700، وكان الهدف رقم 800 من نصيب ترينت ألكساندر أرنولد.

وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف رقم 900، قبل أن يوقع داروين نونيز على الألفية.

وبدأ يورجن كلوب ولايته في أكتوبر 2015، وتنتهي بنهاية الموسم الحالي وفقا لما أعلنه.

ليفربول سبارتا براج داروين نونيز يورجن كلوب الدوري الأوروبي
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