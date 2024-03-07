هدف ملغي لـ صلاح ومدافع هو الأتعس حظا.. ليفربول يسحق سبارتا بخماسية قبل مواجهة سيتي

في التجربة الأخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، سحق ليفربول مضيفه سبارتا براج التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

سجل خماسية الريدز أليكسيس ماك أليستر وداروين نونيز "هدفين" ولويس دياز ودومينيك سوبوسلاي، بينما أتى هدف صاحب الأرض الوحيد عكسيا بتوقيع كونور برادلي.

وبذلك يضع ليفربول قدما في ربع النهائي قبل إياب الخميس المقبل على ملعبه أنفيلد.

الألفية

البداية أتت في الدقيقة 6 بركلة جزاء حولها أليكسيس ماك أليستر إلى الهدف الأول على يمين الحارس الذي قفز بالاتجاه الآخر.

وفي الدقيقة 25 أضاف داروين نونيز الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

هذا الهدف كان الرقم 1000 في حقبة المدرب يورجن كلوب مع ليفربول.

وكاد كودي جاكبو أن يسجل الثالث في الدقيقة 42 من انفراد ولكن تسديدته الطائشة اصطدمت بالحارس.

وختم داروين الشوط الأول بهدف رائع جديد بتسديدة من لمسة في الهواء سكنت الشباك في الدقيقة 45+3.

ليس يومك

حل كونور برادلي مع انطلاق الشوط الثاني بدلا من جو جوميز.

وبعد 50 ثانية فقط على نزوله، سجل برادلي هدفا عكسيا في مرمى فريقه، وهو هدف سبارتا براج الوحيد

ولكن في الدقيقة 54 تدارك لويس دياز الأمر سريعا بهدف من تسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

وأتى محمد صلاح بدلا من دياز في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 84 سجل صلاح الهدف الخامس، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأخيرا سجل دومينيك سوبوسلاي خامسا صحيحا في الدقيقة 94، ليضع ليفربول قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي قبل إياب الخميس المقبل في أنفيلد.