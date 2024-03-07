بمشاركة رونالدو وماني.. النصر يسقط أمام الرائد بثلاثية في الدوري السعودي

تعرض النصر لخسارة قاسية في الدوري السعودي على يد الرائد بمشاركة كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

وفاز الرائد على النصر بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وسجل كريم البركاوي ومحمد فوزير وأمير سعيود أهداف النصر، فيما أحرز كريم البركاوي هدف الرائد الوحيد.

وتوقف رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 62 نقطة ولكن الزعين لعب مباراة أقل أي أن الفارق قد يرتفع غلى 12 نقطة.

في المقابل رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويبدو أن النصر تأثر بغياب نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعرض لإصابة ستحرمه من استكمال الموسم الجاري.

وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بشكل جيد واهدر فرصة مؤكدة بعد تسديدة قوية من رونالدو مرت أعلى المرمى.

وجاء رد الرائد عن طريق كريم البركاوي بعد انطلاقة رائعة من تافاريس من الطرف الأيسر لينفرد بالمرمى ويمررها إلى المهاجم المغربي ليسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 18.

وسدد رونالدو تسديدة قوية من لمسة واحدة ارتدت من القائم الأيمن إلى أيمن يحيى الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 25.

ومع انطلاقة الشوط الثاني سجل الرائد مجددا عن طريق محمد فوزير بعد هجوم مرتد لتصل الكرة إلى فوزير الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 46.

وعزز أمير سعيود تقدم الرائد بالهدف الثالث بعدما استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية ليسدد الجزائري كرة رائعة بوجه القدم الخارجي لتسكن الشباك في الدقيقة 87.

video:1