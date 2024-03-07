فوز لم يتحقق هذا العام.. تعادل فيوتشر وزد سلبيا بالدوري

تعادل مودرن فيوتشر، وزد اف سي، سلبيا دون أهداف في إطار الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

ورفع فيوتشر رصيده لـ16 نقطة من 12 مباراة، في المركز الـ11، فيما رفع زد رصيده لـ22 نقطة من 14 مباراة، ليصعد للمركز الرابع مؤقتا.

لم تشهد المباراة فرصا خطيرة على المرمى، حيث حاول فيوتشر التسديد على المرمى مرتين عن طريق محمد صادق، ومحمد فاروق، ولكن أبعد الدفاع وحارس زد علي لطفي الكرة.

حاول أحمد عاطف التسديد في الدقيقة 40 ولكن تألق مصطفى العش لتتحول الكرة لركنية، قبل أن يحتسب الكرة تسلل ضد مهاجم فيوتشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمر هدوء المباراة، رغم التدخلات القوية، وإشهار الحكم لـ5 بطاقات صفراء بواقع 4 لفيوتشر، وواحدة لمدافع زد.

ويعد ذلك التعادل هو الثالث على التوالي لفيوتشر في الدوري بعد التعادل مع سموحة والمقاولون، كما لم يحقق الفوز في بطولة الدوري منذ الفوز على حساب البنك الأهلي في 30 اكتوبر 2023، حيث تعرض بعدها الفريق في البطولة المحلية، حيث خسر 3 مباريات، وتعادل مثلهم قبل تعادل زد اليوم.

ويغيب الفوز عن زد في بطولة الدوري منذ الفوز على حساب الداخلية 3-1 يوم 27 ديسمبر 2023، حيث تعرض لخسارتين و3 تعادلات.