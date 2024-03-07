حسام حسن لـ في الجول: لست طرفا في أزمة صلاح.. والنني ضمن هيكل المنتخب

الخميس، 07 مارس 2024 - 21:08

كتب : هاني العوضي

حسام حسن مدرب المنتخب مع هاني العوضي مراسل في الجول

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن موعد إعلان قائمة المنتخب استعدادا للتوقف الدولي المقرر نهاية مارس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويلتقي المنتخب المصري أمام نيوزيلاندا في دورة رباعية ودية، بمشاركة تونس وكرواتيا، في أول ظهور لحسام حسن وجهازه الفني بعد توليه مسؤولية المنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال حسام حسن في تصريحات خاصة لـ في الجول: "إعلان قائمة المنتخب سيكون يوم الأحد العاشر من مارس، وستتكون القائمة من 25 لاعبا، بينهم 3 حارس مرمى نظرًا للعب مباراتين فقط خلال فترة توقف مارس".

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وعن استدعاء محمد صلاح للمنتخب وحقيقة رفض ليفربول تركه للانضمام للمنتخب، علق مدرب المنتخب: "موضوع صلاح لم أتحدث فيه نهائيا، ومنذ عقد المؤتمر الصحفي لم أتحدث في وسائل الإعلام مطلقا".

وأكمل: "كل ما تردد في أزمة محمد صلاح لست طرفا فيها، الأمور تُدار من خلال خطابات بين ليفربول واتحاد الكرة".

وضم حسام حسن 7 لاعبين محترفين في فترة التوقف الدولي، وهم: محمد صلاح، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، ومحمود تريزيجية، وأحمد حجازي، ومحمد شريف، وحمدي فتحي، فيما لم يستدع محمد النني لاعب وسط أرسنال.

وعلق على عدم استدعاء النني: "الننى أعطى كثيرًا لمنتخب مصر، وبالتأكيد هو ضمن الهيكل العام للمنتخب، لن يتواجد في معسكر مارس، ولكنه سيكون موجود فى معسكرات مقبلة بعد متابعته".

واختتم المدير الفني للمنتخب: "باب المنتخب مفتوح لأى لاعب، وأى لاعب سيجتهد سيكون له مكان بالمنتخب".

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