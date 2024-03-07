مران الأهلي - محاضرة كولر وتدريبات خططية في ختام التحضيرات لـ الزمالك

الخميس، 07 مارس 2024 - 19:57

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أحمد نبيل كوكا

اختتم فريق النادي الأهلي تحضيراته مساء اليوم الخميس تحضيرا لخوض مواجهة الزمالك المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية، ضمن نهائي كأس مصر.

وخاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن ألقى مارسيل كولر محاضرة للاعبين لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

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وبدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني، وبعدها أدى اللاعبون فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

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كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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