انتهت في الدوري السعودي - النصر (1) - (2) الرائد.. نهاية المباراة

الخميس، 07 مارس 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - النصر

يلعب النصر أمام الرائد ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر أمام الرائد في الدوري السعودي.

وعاد النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو لتشكيل النمصر بعد انتهاء مدة إيقافه.

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نهاية المباراة

ق87 الهدف الثالث لصالح الرائد عن طريق أمير سعيود الذي استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية ليسدد الجزائري كرة رائعة بوجه القدم الخارجي لتسكن الشباك.

ق46 الهدف الثاني لصالح الرائد عن طريق فوزير بعد هجوم مرتد لتصل الكرة إلى فوزير الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 رونالدو يسدد كرة قوية تمر بجوار المرمى لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني

ق24 أيمن يحيى يسجل هدف التعادل لنادي النصر بعد تسديدة يسارية قوية

ق18 كريم البركاوي يسجل هدف التقدم لنادي الرائد

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
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