صلاح بديلاً.. تشكيل ليفربول لمواجهة سبارتا براج بالدوري الأوروبي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة سبارتا براج التشيكي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويدخل محمد صلاح قائمة الفريق، حيث يتواجد على مقاعد البدلاء، بعد فترة غياب طويلة.

وغاب صلاح عن ليفربول، خلال فترة مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، ليتعرض للإصابة وتستمر فترة غيابه حتى 17 فبراير، والذي شهد عودته في مواجهة برنتفورد، ليشارك صلاح 46 دقيقة، قبل أن تتجدد إصابته.

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: أندرو روبرتسون - جاريل كوانساه - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إليوت

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - كودي جاكبو

وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - فابيان مروزيك - فيرجيل فان دايك - دومينيك سوبوسلاي - بوبي كلارك - محمد صلاح - كايد جوردون- كونستانتينوس تسيميكاس - جيمس ماكونيل - لويس كوماس - كونور برادلي - ماتيوس موسيالوفسكي