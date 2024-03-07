التشكيل - عاطف في هجوم فيوتشر.. وزيكو وميسي يقودان زد بالدوري

الخميس، 07 مارس 2024 - 18:31

كتب : محمد مصطفى

مصطفى زيكو - زد - البنك الأهلي

يلتقي مودرن فيوتشر، وزد اف سي، في إطار الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد القاهرة.

ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل زد المركز السادس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

ويبدأ فيوتشر، صاحب الأرض، بقيادة تامر مصطفى، بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم - خالد رضا - علي الفيل - باسم علي

الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد صادق

الهجوم: عبد الكبير الوادي - محمد فاروق - أحمد عاطف

الاحتياطي: أحمد يحيى - محمود شعبان - محمد ربيعة - حساني أموراني - محمد محمود - ايبا - علي زعزع - أحمد رفعت - علي ياسر

أما مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش - محمد إسماعيل - عبد الله مجدي - أحمد زكي

الوسط: أحمد عبد النبي - أحمد الصغيري - أحمد عاطف قطة

الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - رشيد أحمد

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