تشكيل النصر - عودة رونالدو وبروزوفيتش.. وماني يقود الهجوم أمام الرائد

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لتشكيل النصر في الدوري السعودي بعد إنتهاء إيقافه لمباراة واحدة.

ويلعب النصر أمام الرائد بعد قليل ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

كما يتواجد الثنائي مارسليو بروزوفيتش وساديو ماني في التشكيل الأساسي لنادي النصر.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: أليكس تيليس - محمد فتيل - إيمريك لابورت - نواف بوشل

الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

الهجوم: ساديو ماني - رونالدو - أيمن يحيى.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة خلف الهلال المتصدر برصيد 62 نقطة.

فيما يتواجد الرائد في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.