تشافي: إصابة بيدري ليست خطيرة كما كنا نعتقد

الخميس، 07 مارس 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال بيتيس

أوضح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن إصابة لاعبه بيدري ليست سيئة كما كان يعتقد في البداية، مع أمل أن يتمكن من العودة في الوقت المناسب قبل بطولة يورو 2024 مع منتخب إسبانيا.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من الإصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية منذ ظهوره على الساحة، وسقط مرة أخرى في فخ الإصابات يوم الأحد أمام أتلتيك بلباو.

وقال تشافي في تصريحات للصحفيين: "ما نحاول القيام به هو منع الإصابات، أعتقد أننا قمنا بعمل لا تشوبه شائبة، وخاصة مع بيدري".

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وأضاف "إصابته ليست خطيرة كما كنا نتوقع في البداية. أنا متأكد من أنه سيعود بشكل أقوى. إنه ليس اللاعب الأول الذي يحدث له هذا”.

وتابع "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب ما للكثير من الإصابات في بداية مسيرته".

وواصل "أعتقد أن هناك مشكلة نفسية، فليس من السهل التحكم في الضغط النفسي في ظل صغر سنه، عليه إقناع نفسه بأنه سيتعافى وسيكون بخير".

قبل أيام، كشفت شبكة سكاي سبورتس مدة غياب الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال تعادل برشلونة مع أتلتيك بلباو الأحد في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأفادت الشبكة أن من المتوقع أن يغيب بيدري ودي يونج لمدة تصل إلى أكثر من شهر.

وأعلن برشلونة إصابة بيدري في عضلة الفخذ وهي نفس الإصابة التي غاب بسببها عن العديد من المباريات في الموسم.

وأشار النادي إلى أن إصابة دي يونج عبارة عن التواء في الكاحل.

إصابة بيدري هي الثالثة على مدار الموسم الحالي ووفقا لصحيفة ماركا فإنه سيغيب عن المشاركة مع الفريق إلى ما بعد التوقف الدولي.

ويهدف بيدري للعودة للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي واللحاق بيورو 2024 في شهر يونيو.

وفشل برشلونة في تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى أقل من 8 نقاط بعد تعادل الأخير مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.

برشلونة تشافي هيرنانديز بيدري
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