كرة سلة - 3 فرص ممكنة لـ مصر.. الكشف عن قرعة تصفيات منافسات 3×3 المؤهلة للأولمبياد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن قرعة منافسات 3×3 للرجال والسيدات والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر 3×3 للرجال والسيدات في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

وتنطلق المنافسات يوم 12 أبريل المقبل وتنتهي يوم 19 مايو الذي يتحدد فيه المتأهلين بشكل كامل.

ويستعرض لكم FilGoal.com التصفيات على مستوى الرجال والسيدات:

الرجال

حسمت ثلاثة منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس من 8 منتخبات ستشارك في البطولة.

وتأهلت منتخبات صربيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل رسمي بناء على التصنيف العالمي، بينما تتنافس المنتخبات على الخمسة مقاعد المتبقية بالمشاركة في ثلاث تصفيات مختلفة.

- التصفيات الأولى

تستضيف هونج كونج التصفية الأولى خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل بمشاركة 8 منتخبات ليتأهل بطل التصفيات إلى الأولمبياد مباشرة.

وتشارك منتخبات: (مصر - هونج كونج - هولندا - منغوليا - لاتفيا - النمسا - سويسرا - نيوزلاندا).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات لاتفيا ومنغوليا ونيوزلاندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بالنظام الإقصائي حتى تحديد بطل التصفيات الذي يحسم بطاقة أولمبياد باريس.

- التصفيات الثانية

تستضيف اليابان التصفية الثانية خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل بمشاركة 8 منتخبات ويتأهل حامل لقب التصفيات إلى الأولمبياد.

ويشارك منتخب مصر في التصفيات بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا.

ويشارك في التصفيات الثانية منتخبات (مصر - ليتوانيا - لاتفيا - بورتوريكو - البرازيل - اليابان - منغوليا - فرنسا).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات فرنسا واليابان ومنغوليا، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بالنظام الإقصائي حتى تحديد بطل التصفيات الذي يحسم بطاقة أولمبياد باريس.

- التصفيات الثالثة

تستضيف المجر التصفية الثالثة خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو المقبل بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في التصفيات الثالثة منتخبات (مصر - المجر - فرنسا - مدغشقر - بورتوريكو - كندا - منغوليا - اليابان - ليتوانيا - هولندا - لاتفيا - بلجيكا - النمسا - سويسرا - ألمانيا - بولندا).

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي ثم يحسم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مقاعدهم في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات فرنسا وكندا ولاتفيا.

- منافسات السيدات

حسمت ثلاثة منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس من 8 منتخبات ستشارك في البطولة.

وتأهلت منتخبات فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، بينما تتنافس المنتخبات على الخمسة مقاعد المتبقية بالمشاركة في ثلاث تصفيات مختلفة.

- التصفيات الأولى

تستضيف هونج كونج التصفية الأولى خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل بمشاركة 8 منتخبات ليتأهل بطل التصفيات إلى الأولمبياد مباشرة.

وتشارك منتخبات: (مصر - هونج كونج - المجر - أذربيجان - بولندا - منغوليا - تشيلي).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المجر وهونج كونج وبولندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بالنظام الإقصائي حتى تحديد بطل التصفيات الذي يحسم بطاقة أولمبياد باريس.

- التصفيات الثانية

تستضيف اليابان التصفية الثانية خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل بمشاركة 8 منتخبات ويتأهل حامل لقب التصفيات إلى الأولمبياد.

ويغيب منتخب مصر عن التصفيات الثانية بينما يمثل إفريقيا منتخب كينيا حامل لقب البطولة القارية.

- التصفيات الثالثة

تستضيف المجر التصفية الثالثة خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو المقبل بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في التصفيات الثالثة منتخبات (مصر - المجر - تونس - كندا - تشيلي - اليابان - منغوليا - ألمانيا - إسبانيا - هولندا - ليتوانيا - أذربيجان - بولندا - التشيك - إيطاليا - إسرائيل).

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي ثم يحسم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مقاعدهم في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا واليابان ومنغوليا.