سباحة - 10 ميداليات ذهبية ضمن حصلة مصر في بطولة العالم للماسترز

حققت البعثة المصرية 20 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة العالم للماسترز في مختلف الأعمار السنية.

وحصدت مصر 10 ميداليات ذهبية بين الـ 20 ميدالية المتنوعة في فئات عمرية مختلفة.

وكان الثنائي أحمد حمادة ووفيق عبيد الأكبر سنا باللعب للفئة العمرية من 85 إلى 89 عاما.

بينما على مستوى السيدات فحققت السباحة سهير العطار الميدالية الذهبية ضمن فئة من 75 إلى 79 عاما.

وتوج السباح الأوليمبي أحمد ندا، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة ضمن سباق 100 متر فراشة، والتي أقيمت مؤخراً في قطر، إذ حصل بذلك على المركز الأول عالمياً في الفئة العمرية من 35 إلى 40 سنة، ليصبح ضمن قائمة أفضل السباحين في العالم في هذه الفئة العمرية.

وسبق وأن شارك ندا في أولمبياد بكين 2008 مع المنتخب المصري وحاز على العديد من الألقاب في رياضة السباحة، حيث حصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة ضمن مسابقة 100 متر فراشة التي أقيمت العام الماضي في اليابان وشارك في أوليمبياد بكين في سباق 100 متر فراشة للرجال، وكان صاحب الرقم القياسي في مصر وإفريقيا خلال الفترة من 2003 حتى 2011 فى سباق 200 فراشة، وفي عام 2015 عاد إلى المنافسة المحلية والدولية تحت بطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة.

وجاءت الميداليات المصرية كالآتي:

الذهبية:

- سهير العطار ذهبية سباق 200م ظهر سيدات مرحلة 75-79.

- أحمد حماده ذهبية سباق 100م حرة رجال مرحلة 85-89.

- عمرو عبد الفتاح حسن ذهبية سباق 100م حرة رجال مرحلة 65-69.

- وفيق عبيد ذهبية سباق 200م ظهر مرحلة 85-89.

- عمر عيد ذهبية سباق 100م حرة رجال مرحلة 25-29.

- وفيق عبيد ذهبية سباق 100م ظهر رجال مرحلة 85-89.

- أحمد حماده ذهبية سباق 50م حرة رجال مرحلة 85-89.

- منتصر عوض ذهبية سباق 50م حرة رجال مرحلة 70-74.

- عمرو حسن ذهبية سباق 50م حرة رجال مرحلة 65-69.

- أحمد ندا ذهبية سباق 100م فراشة رجال مرحلة 35-39.

الفضية:

- أحمد حمدي سالم فضية سباق 200م ظهر رجال مرحلة 30-34

- شنتال فضية سباق 100م صدر سيدات مرحلة 25-29.

- سهير العطار فضية سباق 100م ظهر سيدات مرحلة 75-79.

- أحمد حماده فضية سباق 400م حرة رجال مرحلة 85-89.

- نجوي غراب فضية سباق 50م حرة سيدات مرحلة 80-84.

- عمر عيد فضية سباق 50م حرة رجال مرحلة 25-29.

البرونزية

- سهير العطار برونزية سباق 800م حرة مرحلة 75-79.

- محمد هشام برونزية سباق 100م ظهر رجال مرحلة 30-34.

- عمر حسن برونزية سباق 400م حرة رجال مرحلة 65-69.

- سهير العطار برونزية سباق 400م حرة سيدات مرحلة 75-79.