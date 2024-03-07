مرشح لمونديال 2034 وتتغير أرضيته مرتين سنويا.. ملعب الأول بارك الذي يستضيف نهائي كأس مصر

تتجه أنظار متابعي كرة القدم المصرية إلى مدينة الرياض لمشاهدة نهائي كأس مصر غدا الجمعة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء غدا الجمعة في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 في مدينة الرياض على ملعب الأول بارك.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

ودخل ملعب الأول بارك ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن ملعب الأول بارك الذي يحتضن النهائي التاريخي الذي يقام خارج مصر للمرة الأولى:

هو ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تم إنشاء الملعب في مايو 2015 وتغيرت ملكيته أكثر من مرة وفقا لمناقصات علنية.

وفي 2017 كان ملعب جامعة الملك سعود ضمن تعاقدات الهلال وحتى عام 2020.

وبعد ذلك دخل الملعب في مناقصة لتحصل عليه شركة الوسائل السعودية لمدة 10 أعوام منذ 2020.

ويستضيف الملعب مباريات فريق النصر السعودي خلال الفترة الحالية ويطلق عليه الأول بارك.

وتم تطوير الملعب بعد فوز شركة الوسائل السعودية بالمناقصة، وزيادة عدد مقاعد المتفرجين إلى 24 ألفا و500 مقعدا بزيادة ما يقارب من ألف مقعد.

ويحتوي الملعب على غرفة لإقامة المؤتمرات الصحفية وتسع لـ 80 صحفيا، بالإضافة إلى 39 كابينة.

كما يحتوي الملعب على منصة رئيسية تضم 91 مقعدا، ومن المقرر إقامة الاستوديو السابق للمباراة في الدور الأول منه.

وتتغير أرضية الملعب مرتين سنويا، إذ يشهد زراعة صيفية وأخرى شتوية.

ويتم إراحة الملعب لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 يوما عند كل زراعة منهما.

ومن المقرر فتح أبواب الملعب للجماهير في الرابعة والنصف بتوقيت السعودية أي الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مصر.

ويقام لقاء النصر أمام الرائد في الدوري السعودي في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الأول بارك قبل يوم من مواجهة نهائي كأس مصر.

وسيحصل كل ناد بين الأهلي والزمالك على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.