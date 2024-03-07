بيلينجهام يعلق على قرار إيقافه

علق جود بيلينجهام نجم ريال مدريد على قرار إيقافه لمباراتين في الدوري الإسباني، أوضح أنه ليس سعيدا بما قدمه الفريق أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإسباني إيقاف بيلينجهام لمباراتين، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم جيل مانزانو عقب نهاية لقاء فريقه ضد فالنسيا.

وقال بيلينجهام في تصريحات للصحفيين: "الإيقاف؟ لا أعتقد أنني قلت أي شيء مسيء، ولم أقل شيئًا مختلفًا عما قاله زملائي في الفريق. إذا اضطررت إلى التغيب عن المباريات فسأقبل ذلك وسأدعم الفريق من المدرجات".

وأضاف "تعليقي؟ لست متأكدا من أنني أستطيع قول الكثير عن الأمر. أتمنى أن يستأنف النادي هذا القرار، وأن تتعامل لجنة الانضباط بالقليل من المنطق".

وشارك بيلينجهام في مباراة فريقه ضد لايبزيج بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وصنع هدف فريقه الوحيد.

video:1

تمريرة سحرية من بيلينجهام تضع فينيسيوس أمام المرمى ✨#ليلة_الأبطالpic.twitter.com/vegsKX42XP — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2024

وأوضح الدولي الإنجليزي "لم أكن في أفضل مستوياتي أمام لايبزيج، أعلم ذلك، لقد تعافيت للتو من تلك الإصابة".

وأتم نجم الفريق الملكي "سعيد بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكني لا أشعر بالرضا".

وعوقب بيلينجهام بالإيقاف لمدة مباراتين وفقا للمادة 127 من قانون الانضباط.

وبالتالي سيغيب بيلينجهام عن فريقه ضد سيلتا فيجو في سانتياجو برنابيو وأوساسونا في ملعب السادار.

وأوضحت تقارير عديدة بأن ريال مدريد سيستأنف ضد عقوبة بيلينجهام.

وكان جود قد تعافى للتو من الإصابة التي أبعدته عن فريقه لنحو 3 أسابيع.

وكشفت منصة ريليفو تقرير حكم مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد عما بدر من بيلينجهام ليتم طرده عقب نهاية اللقاء.

وأفاد التقرير أن مانزانو قد كتب في تقريره "بيلينجهام ركض نحوي بطريقة عدوانية وصرخ مكررا عدة مرات إنه هدف لعين".

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي يدخل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

تعليق موقع ريال مدريد

قرار تحكيمي غير مسبوق منع فوز ريال مدريد في مستايا.

بيلينجهام سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة ولكن خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا. النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة براهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينجهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء.

متصدر الدوري استحق النقاط الثلاثة ولكن حصل على واحدة فقط في مباراة تأخر فيها بنتيجة 2-0 قبل أن يحولها فينيسيوس جونيور إلى التعادل، قبل أن تنتهي بقرار خيل مانزانو.

وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

video:2