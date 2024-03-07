الشناوي يصل الرياض لدعم فريق الأهلي قبل نهائي كأس مصر

الخميس، 07 مارس 2024 - 13:48

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي

وصل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ظهر اليوم الخميس إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لدعم زملائه في الفريق.

ويغيب الشناوي عن المباراة بعد إصابته في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وحرص الشناوي على التواجد مع فريق الأهلي بفندق الإقامة لدعم اللاعبين قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - الزمالك بالطاقم الأبيض.. والأهلي يرتدي الأحمر والأسود بناء على طلب منتخب مصر.. تأجيل مواجهة الأهلي أمام إنبي في الدوري تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري مؤتمر ربيعة: الأهلي والزمالك الأعلى جودة في مصر وإفريقيا.. والجماهير تدعمنا في كل مكان

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 في مدينة الرياض على ملعب الأول بارك.

ويغيب الشناوي بسبب خضوعه لبرنامج علاج طبيعي في الوقت الحالي بعد إجراء جراحة ناجحة في الكتف.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

الأهلي كأس مصر السعودية محمد الشناوي الرياض نهائي كأس مصر
نرشح لكم
مرشح لمونديال 2034 وتتغير أرضيته مرتين سنويا.. ملعب الأول بارك الذي يستضيف نهائي كأس مصر كأس مصر - الزمالك بالطاقم الأبيض.. والأهلي يرتدي الأحمر والأسود الـ 20.. دروتموند يحسم تأهله إلى كأس العالم للأندية بسبب ريال مدريد وكيله: سالزبورج مهتم بضم عمر الساعي خبر في الجول - متأثرا بإصابته أمام يانج أفريكانز.. كوكا يقترب من الغياب أمام الزمالك درع من موسم الرياض للفريق الفائز بلقب كأس مصر تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري بيراميدز يفقد نقطتين ثمينتين.. وفاركو يفشل في تحقيق الفوز الأول تاريخيا
أخر الأخبار
مرشح لمونديال 2034 وتتغير أرضيته مرتين سنويا.. ملعب الأول بارك الذي يستضيف نهائي كأس مصر 32 دقيقة | الكرة المصرية
بعد أسابيع من رحيله.. محرز يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيلينجهام يعلق على قرار إيقافه ساعة | الدوري الإسباني
الشناوي يصل الرياض لدعم فريق الأهلي قبل نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
صدمة للجزائر.. نجم ميلان: اللعب لمنتخب فرنسا هو هدفي الأساسي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بناء على طلب منتخب مصر.. تأجيل مواجهة الأهلي أمام إنبي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
مدافع سيتي: قتلنا آمال كوبنهاجن مبكرا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد جدة يستعيد بنزيمة قبل الكلاسيكو الآسيوي 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية