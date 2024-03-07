الشناوي يصل الرياض لدعم فريق الأهلي قبل نهائي كأس مصر

وصل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ظهر اليوم الخميس إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لدعم زملائه في الفريق.

ويغيب الشناوي عن المباراة بعد إصابته في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وحرص الشناوي على التواجد مع فريق الأهلي بفندق الإقامة لدعم اللاعبين قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 في مدينة الرياض على ملعب الأول بارك.

ويغيب الشناوي بسبب خضوعه لبرنامج علاج طبيعي في الوقت الحالي بعد إجراء جراحة ناجحة في الكتف.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.