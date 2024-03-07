مدافع سيتي: قتلنا آمال كوبنهاجن مبكرا

الخميس، 07 مارس 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - أكانجي

أوضح مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي أن فريقه نفذ ما استهدفه قبل لقاء كوبنهاجن بنجاح، مما صعب المهمة على المنافس.

وكرر سيتي انتصاره على كوبنهاجن بنتيجة 3-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل لربع النهائي بفضل الفوز 6-2 في مجموع المباراتين.

وقال أكانجي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "دخلنا المباراة ونحن نستهدف تسجيل الأهداف في وقت مبكر لأنه طالما بقيت النتيجة 0-0 لظل أمل كوبنهاجن في العودة، فعلنا ما كان يجب علينا القيام به".

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وأضاف "سجلنا أول هدفين في الشوط الأول مما جعل الأمور أسهل بالنسبة لنا لأننا كنا متقدمين بأربعة أهداف في مجموع المباراتين، لذا كان من الصعب بالنسبة لهم العودة".

وعن هدفه أوضح "رأيت الكرة تأتي بشكل مثالي لقدمي، حاولت تسديدها ودخلت الشباك، كنت سعيدًا جدًا بهذا الأمر".

وأكمل "لم أكن أتوقع أبدا أن أحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكنني سعيد للغاية بالحصول عليها في ملعبنا، سيحبها أبنائي بالتأكيد".

وتابع السويسري "سنتعرف على منافسنا في ربع النهائي الأسبوع المقبل بعد مراسم القرعة".

وأتم "نحن واثقون في المرحلة القادمة، نحن أحد المرشحين المفضلين لحصد اللقب ولكن علينا أن نثبت ذلك".

وسجل مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإرلينج هالاند أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز محمد اليونسي هدف كوبنهاجن الوحيد.

مانشستر سيتي بات أول فريق في تاريخ المسابقات الأوروبية الكبرى يسجل 3 أهداف فيما أكثر في 9 مباريات متتالية على أرضه.

كما بات أول فريق إنجليزي يفوز في 10 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ميلان بهدف دون رد في نهائي البطولة.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا كوبنهاجن مانويل أكانجي
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