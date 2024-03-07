اتحاد جدة يستعيد بنزيمة قبل الكلاسيكو الآسيوي

الخميس، 07 مارس 2024 - 12:17

كتب : FilGoal

بنزيمة

استعاد اتحاد جدة جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة عقب تعافيه من الإصابة، وذلك استعدادا لمباراتي الأخدود والهلال، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويلعب اتحاد جدة ضد الأخدود في الدوري السعودي يوم الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل.

وأوضح التقرير تدريبات الفريق يوم الخميس ستحدد إمكانية ضم بنزيمة إلى قائمة مباراة الأخدود، أو تجهيزه للقاء الهلال.

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وتعرض بنزيمة لإصابة في عضلة الساق غاب على إثرها عن مواجهتي الكلاسيكو أمام الهلال، الأولى في الجولة الـ22 من الدوري السعودي، والثانية ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني يواصل العمل على تجهيز البرتغالي جوتا الذي شارك في التقسيمة التي تخللت الحصة التدريبية الأربعاء، على أن تكون مشاركته في المباريات بشكل تدريجي نظرًا لغيابه الطويل بسبب إصابة في العضلة الضامة والكاحل.

وفرض الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، تدريبات استشفائية على اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء الهلال، بينما أدى البقية تدريبات اعتيادية تركزت على النواحي البدنية والفنية.

يذكر أن اتحاد جدة خسر أمام الهلال بهدفين دون مقابل يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

كريم بنزيمة اتحاد جدة الهلال
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