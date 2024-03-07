كأس مصر - الزمالك بالطاقم الأبيض.. والأهلي يرتدي الأحمر والأسود

عقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني السابق لمواجهة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي.

وأقيم الاجتماع في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض والذي يستضيف اللقاء في السابعة والنصف من مساء غدا الجمعة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك الطاقم الأبيض بالكامل، بينما حارس مرماه يرتدي الطاقم الأصفر.

أما الأهلي فيرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر.

بينما حارس مرمى الأهلي يرتدي الطاقم الأزرق بالكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على انطلاق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وحال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي من شوطين، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.