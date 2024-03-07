أنشيلوتي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام لايبزيج ونستحق الانتقادات

الخميس، 07 مارس 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن فريقه لم يظهر بشكل جيد أمام لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم نجاحه في التأهل لربع النهائي.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل على ملعبه أمام لايبزج بهدف لمثله، مستفيدا من الفوز في الذهاب 1-0.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد عانينا أمام لايبزيج، كانت الأمور معقدة ولعبنا بشكل سيئ".

أخبار متعلقة:
الـ 20.. دروتموند يحسم تأهله إلى كأس العالم للأندية بسبب ريال مدريد اسكواش - ثلاثي مصري إلى ربع نهائي بطولة كليفلاند وكيله: سالزبورج مهتم بضم عمر الساعي خبر في الجول - متأثرا بإصابته أمام يانج أفريكانز.. كوكا يقترب من الغياب أمام الزمالك

وأضاف المدرب الإيطالي "علينا تقبل الانتقادات عندما تكون مستحقة".

وواصل "علينا ان ننتقد ما حدث لأنه تكرر مرة أخرى. ربما أكون قد ارتكبت خطأً في وضع التشكيل، لكني أردت إضافة المزيد من القوة والطاقة".

وتابع كارلو "صافرات الاستهجان في نهاية الشوط الأول كانت مستحقة وأعتقد أنها أيقظتنا. لعبنا بشكل أفضل قليلا في الشوط الثاني".

وأكمل "الآن نحن سعداء بالوصول إلى الدور ربع النهائي. نحن في وضع أفضل من أي وقت مضى لأننا نتقدم بفارق سبع نقاط في الدوري وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "تحقيق النيابة حول التهرب الضريبي؟ هذا ليس المكان المناسب للحديث عن هذا. إنها قصة قديمة ولا تؤثر علي وأتمنى أن تحل قريبا".

وأتم أنشيلوتي "أنا هادئ والمشكلة الوحيدة التي أواجهها هي أن يلعب الفريق بشكل أفضل".

ماركا: المدعي العام يطلب حبس أنشيلوتي 5 سنوات

بالرغم من الأداء السيء، نجح الفريق الملكي في التعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 65، قبل أن يعادل ويلي أوربان النتيجة سريعا في الدقيقة 68.

وشهد اللقاء تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد وحافظ على تعادل فريقه.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي لايبزيج
نرشح لكم
مدافع سيتي: قتلنا آمال كوبنهاجن مبكرا جوارديولا: الأرقام القياسية؟ نمضي خطوة بخطوة.. وأردنا ضخ دماء جديدة رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. صعود الملكي انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن التشكيل - هالاند يقود الهجوم.. جوارديولا يدفع بالبدلاء أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال التشكيل - بيلينجهام وفينسيوس يقودان ريال مدريد أمام لايبزيج بدوري الأبطال
أخر الأخبار
تشافي: إصابة بيدري ليست خطيرة كما كنا نعتقد 27 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - 3 فرص ممكنة لـ مصر.. الكشف عن قرعة تصفيات منافسات 3×3 المؤهلة للأولمبياد 46 دقيقة | كرة سلة
ترينت: من الصعب إيقاف قطار سيتي.. وموسم الدوري سينتهي بشكل مثير ساعة | الدوري الإنجليزي
سباحة - 10 ميداليات ذهبية ضمن حصلة مصر في بطولة العالم للماسترز ساعة | رياضات أخرى
جوارديولا: مواجهة ليفربول؟ لم أفكر فيها حين وضعت التشكيل أمام كوبنهاجن ساعة | الدوري الإنجليزي
مرشح لمونديال 2034 وتتغير أرضيته مرتين سنويا.. ملعب الأول بارك الذي يستضيف نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد أسابيع من رحيله.. محرز يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيلينجهام يعلق على قرار إيقافه 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية