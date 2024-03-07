أنشيلوتي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام لايبزيج ونستحق الانتقادات

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن فريقه لم يظهر بشكل جيد أمام لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم نجاحه في التأهل لربع النهائي.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل على ملعبه أمام لايبزج بهدف لمثله، مستفيدا من الفوز في الذهاب 1-0.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد عانينا أمام لايبزيج، كانت الأمور معقدة ولعبنا بشكل سيئ".

وأضاف المدرب الإيطالي "علينا تقبل الانتقادات عندما تكون مستحقة".

وواصل "علينا ان ننتقد ما حدث لأنه تكرر مرة أخرى. ربما أكون قد ارتكبت خطأً في وضع التشكيل، لكني أردت إضافة المزيد من القوة والطاقة".

وتابع كارلو "صافرات الاستهجان في نهاية الشوط الأول كانت مستحقة وأعتقد أنها أيقظتنا. لعبنا بشكل أفضل قليلا في الشوط الثاني".

video:1

تمريرة سحرية من بيلينجهام تضع فينيسيوس أمام المرمى ✨#ليلة_الأبطالpic.twitter.com/vegsKX42XP — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2024

وأكمل "الآن نحن سعداء بالوصول إلى الدور ربع النهائي. نحن في وضع أفضل من أي وقت مضى لأننا نتقدم بفارق سبع نقاط في الدوري وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "تحقيق النيابة حول التهرب الضريبي؟ هذا ليس المكان المناسب للحديث عن هذا. إنها قصة قديمة ولا تؤثر علي وأتمنى أن تحل قريبا".

وأتم أنشيلوتي "أنا هادئ والمشكلة الوحيدة التي أواجهها هي أن يلعب الفريق بشكل أفضل".

ماركا: المدعي العام يطلب حبس أنشيلوتي 5 سنوات

بالرغم من الأداء السيء، نجح الفريق الملكي في التعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 65، قبل أن يعادل ويلي أوربان النتيجة سريعا في الدقيقة 68.

وشهد اللقاء تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد وحافظ على تعادل فريقه.

video:2