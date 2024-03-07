الإصابة لن تحرم سالم الدوسري من مواجهة اتحاد جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إصابة التي تعرض لها سالم الدوسري نجم الهلال لا تدعو للقلق، ولن تعيقه عن خوض مباراة فريقه المرتقبة أمام اتحاد جدة.

ويصطدم الهلال بالنمور يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكان قائد الأخضر السعودي ونجم الهلال قد أصيب في الركبة خلال مجريات الشوط الأول أمام اتحاد جدة الثلاثاء الماضي، في لقاء الذهاب، وأكمل المواجهة التي فاز بها الأزرق 2ـ0، كاملة وهو يعاني من الإصابة.

وأعلن الهلال يوم الأربعاء أن الدوسري سيخضع إلى فحوص طبية على ركبته.

وفضّل الجهاز الطبي في نادي الهلال إراحة الدوسري عن تدريبات الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الرياض، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي، على أن تتضح الخميس مسألة خوضه المباراة من عدمها.

وفي السياق نفسه أوضحت الفحوص الطبية أن إصابة الدولي الصربي سيرجي سافيتش عبارة عن كدمة خفيفة في القدم، لم تعقه عن أداء التدريبات الأربعاء، مع زملائه في صالة الإعداد البدني.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة المواجهة المنتظرة بين الفريقين السعوديين.

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