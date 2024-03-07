اسكواش - ثلاثي مصري إلى ربع نهائي بطولة كليفلاند

الخميس، 07 مارس 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

نور الطيب - اسكواش وادي دجلة

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى ربع نهائي منافسات رجال وسيدات بطولة كليفلاند.

وتقام البطولة في مدينة كليفلاند الأمريكية حتى 10 مارس الجاري.

وتأهلت نور الطيب لاعبة وادي دجلة بعد الفوز على إنيتا هوبتون لاعبة لاتفيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

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بينما فريدة محمد تغلبت على زميلتها منة حامد بنفس النتيجة في ثمن النهائي.

أما على مستوى الرجال فتغلب يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على الإنجليزي بيري ماليك بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام مباريات ربع النهائي كالآتي:

يوسف إبراهيم × الباكستاني محمد خان (12:00 بعد منتصف الليل)

نور الطيب × الويلزية إيملي ويتلوك (12:45 صباحا)

فريدة محمد × الأمريكية أوليفيا ويفر (2:15 فجرا)

ويحتل يوسف إبراهيم المركز 18 في الترتيب العالمي لرجال الاسكواش.

أما على مستوى السيدات فتأتي نور الطيب في المركز الثامن بينما فريدة محمد في المركز السابع عشر.

اسكواش نور الطيب يوسف إبراهيم فريدة محمد
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