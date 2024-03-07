وكيله: سالزبورج مهتم بضم عمر الساعي

دخل عمر الساعي لاعب الإسماعيلي دائرة اهتمامات كشافي فريق ريد بُل سالزبورج النمساوي.

وشارك الساعي - 21 عاما- في كافة مباريات الإسماعيلي بالدوري هذا الموسم بصفة أساسية.

وكشف محمد تاج وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "سالزبورج النمساوي مهتما بضم عمر الساعي لاعب الإسماعيلي".

وتابع "أحد كشافي النادي النمساوي يراقب اللاعب ومهتما بضمه ولكن لم يتم إرسال عرضا رسميا حتى الآن".

واختتم تاج تصريحاته "ننتظر العرض الرسمي للنادي الإسماعيلي قبل أي مفاوضات".

وكان الإسماعيلي قد أعلن تجديد تعاقده مع الساعي في أكتوبر الماضي لمدة خمس سنوات مقبلة.

ويلعب الساعي بشكل رئيسي في مركز الجناح الأيسر مع إمكانية اللعب في مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب.

ويبلغ الساعي من العمر 21 عاما وكان أيضا أحد لاعبين الناشئين في النادي ولم يلعب في أي فريق آخر.

وخاض الساعي 14 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وساهم الساعي في ثلاثة أهداف بتسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين.