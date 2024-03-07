خبر في الجول - متأثرا بإصابته أمام يانج أفريكانز.. كوكا يقترب من الغياب أمام الزمالك

الخميس، 07 مارس 2024 - 10:15

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

يقترب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي من الغياب عن قائمة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك غدا الجمعة في تمام السابعة والنصف مساء في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 في مدينة الرياض.

وعلم FilGoal.com أن أحمد نبيل كوكا لم يُكمل مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية متأثرا بإصابته أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا.

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وتعرض كوكا للإصابة بكدمة في الضلوع خلال مواجهة يانج أفريكانز وتم استبداله اضطراريا وقتها.

ويقترب كوكا من الغياب عن مواجهة الزمالك بسبب التأثر بإصابته وشعوره بآلام أسفل الظهر.

وألمح كوكا إلى صعوبة لحاقه بالمباراة عندما نشر على حسابه الشخصي على انستجرام: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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