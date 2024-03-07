درع من موسم الرياض للفريق الفائز بلقب كأس مصر

الخميس، 07 مارس 2024 - 09:59

كتب : FilGoal

درع موسم الرياض لـ بطل كأس مصر

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن درع مقدم من موسم الرياض للفريق الفائز بكأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 في مدينة الرياضة.

ويقام اللقاء ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه في السعودية.

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وكشف آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عن صورة الدرع المقدم من موسم الرياض للفريق المتوج باللقب.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

الأهلي الزمالك كأس مصر تركي آل الشيخ
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