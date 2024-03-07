اسكواش - مازن هشام إلى نهائي كندا المفتوحة

الخميس، 07 مارس 2024 - 09:47

كتب : FilGoal

مازن هشام

حسم مازن هشام لاعب وادي دجلة تأهله إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة لرجال الاسكواش.

وتغلب مازن هشام على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون مقابل في نصف النهائي بالمباراة التي استغرقت 46 دقيقة.

ويتواجد مازن هشام في المركز السابع بالتصنيف العالمي لرجال الاسكواش.

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بينما يوسف سليمان في المركز الثاني عشر بجدول التصنيف.

وبذلك يواجه مازن هشام، البيروفي دييجو إلياس في المباراة النهائية لبطولة كندا المفتوحة.

ويقام اللقاء في الثالثة والربع من فجر الجمعة.

وكان مازن هشام قد افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على الإنجليزي توم والش بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي ربع النهائي، تغلب لاعب وادي دجلة على السويسري يانك ويلهيلمي بنفس النتيجة.

وأخيرا حسم بطاقة تأهله للنهائي بالفوز على زميله يوسف سليمان أيضا بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما دييجو إلياس فقد تغلب على المجري فاركاس بالازس بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 27 دقيقة فقط.

اسكواش مازن هشام كندا المفتوحة
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