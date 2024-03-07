جوارديولا: الأرقام القياسية؟ نمضي خطوة بخطوة.. وأردنا ضخ دماء جديدة

الخميس، 07 مارس 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

جوارديولا

يرى بيب جوارديولا أن فريقه يسير بخطى ثابتة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكرر مانشستر سيتي الفوز على كوبنهاجن وحجز مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي على كوبنهاجن 3-1 ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

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وقال جوارديولا عبر "بي إن سبورتس": "تحطيم الأرقام القياسية؟ نحن سعداء بذلك ونحاول التقدم خطوة بخطوة".

مانشستر سيتي بات أول فريق في تاريخ المسابقات الأوروبية الكبرى يسجل 3 أهداف فيما أكثر في 9 مباريات متتالية على أرضه.

كما بات أول فريق إنجليزي يفوز في 10 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

وأجاب "مواجهة ليفربول؟ بالطبع لدينا مواجهة صعبة، لكننا سنتحدث في وقت لاحق عن هذا الأمر".

وتابع "أردنا ضخ دماء جديدة والدفع ببعض اللاعبين الصغار أمام كوبنهاجن بعد مواجهة يونايتد، وهذا الأمر أثر علينا بعض الشيئ. اخترنا المجموعة الأنسب واعتقد أنهم يستمتعون مع الفريق".

وأتم "بالطبع مواجهات ربع النهائي ستكون قوية للغاية ولكن لا يوجد فريق ضعيف ومواجهات بعض الفرق تكون صعبة وغير متوقعة".

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بيب جوارديولا
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