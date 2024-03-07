دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود

الخميس، 07 مارس 2024 - 00:40

كتب : عمرو نبيل

فريق حرس الحدود

اعتذر محمد مكي عن عدم الاستمرار في مهمته كمدير فني لنادي حرس الحدود.

وفقد حرس الحدود نقطتين ثمينتين في صراع صدارة دوري المحترفين بعد التعادل مع السكة الحديد بدون أهداف.

ويحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 42 نقطة بفارق أقل 11 نقطة عن بتروجت المتصدر.

أخبار متعلقة:
رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري

وأقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الصعود بدورى المحترفين.

وجاءت نتائج الجولة الخامسة من دوري المحترفين كالتالي:

غزل المحلة 2-2 بتروجت

بروكسي 1-0 طنطا

السكة الحديد 0-0 حرس الحدود

وادي دجلة 1-2 لافيينا

راية 1-0 القناه

دوري المحترفين حرس الحدود
نرشح لكم
دوري المحترفين .. أسوان ينهي مهمة هشام زكريا دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدراة بعد قمة نارية دجلة يستفسر من اتحاد الكرة عن آلية الصعود للممتاز: بند اللائحة غير واضح بعد غياب 5 سنوات.. الشرقية يصعد إلى الدرجة الثانية (ب) دوري المحترفين - بتروجت يقترب من حسم الصعود.. وتعثر غزل المحلة دوري المحترفين - لافيينا يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة راية الدرجة الثانية ب - توت عنخ آمون يحسم تأهله بسباعية في شباك سمسطا دوري المحترفين – بتروجت ينتصر ويحافظ على فارق النقاط
أخر الأخبار
جوارديولا: الأرقام القياسية؟ نمضي خطوة بخطوة.. وأردنا ضخ دماء جديدة ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود ساعة | القسم الثاني
رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
"علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. صعود الملكي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية