دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود
الخميس، 07 مارس 2024 - 00:40
كتب : عمرو نبيل
اعتذر محمد مكي عن عدم الاستمرار في مهمته كمدير فني لنادي حرس الحدود.
وفقد حرس الحدود نقطتين ثمينتين في صراع صدارة دوري المحترفين بعد التعادل مع السكة الحديد بدون أهداف.
ويحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 42 نقطة بفارق أقل 11 نقطة عن بتروجت المتصدر.
وأقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الصعود بدورى المحترفين.
وجاءت نتائج الجولة الخامسة من دوري المحترفين كالتالي:
غزل المحلة 2-2 بتروجت
بروكسي 1-0 طنطا
السكة الحديد 0-0 حرس الحدود
وادي دجلة 1-2 لافيينا
راية 1-0 القناه
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