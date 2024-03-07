رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

الخميس، 07 مارس 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

حسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل على ملعبه أمام لايبزج.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

ويلي أوربان

النادي : لايبزج

لايبزج
ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد تغلب على لايبزج خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وبالرغم من الأداء السيء، نجح الفريق الملكي في التعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

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وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 65، قبل أن يعادل ويلي أوربان النتيجة سريعا في الدقيقة 68.

وشهد اللقاء تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد وحافظ على تعادل فريقه.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي لايبزج بحثا عن التقدم ومعادلة نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وأهدر سيسكو هدفا محققا في الدقيقة التاسعة بعد انفراد بأندري لونين الذي تألق وزاد عن مرماه، قبل أن يحتسب حكم اللقاء الكرة تسللا.

وتألق لونين مجددا في الدقيقة 41 ومنع الهدف الأول لصالح لايبزج.

وكاد أوبيندا أن يفتتح التسجيل لصالح لايبزج في الدقيقة 42 ولكن تسديدة قوية بجوار القائم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ودخل فينيسيوس جونيور في شجار مع ويلي أوربان في الدقيقة 54 وحصل لاعب ريال مدريد على بطاقة صفراء.

ونجح فينيسيوس في الدقيقة 65 من استغلال تمريرة جود بيلينجهام الرائعة وسجل أول أهداف اللقاء.

وسريعا رد أوربان بهدف التعادل في الدقيقة 68 بعد رأسية رائعة.

وحاول لايبزج تسجيل الهدف الثاني من أجل معادلة النتيجة مع لقاء الذهاب ولكن لم ينجح الفريق الألماني.

بيلينجهام يعادل جيرارد

نجح بيلينجهام في معادلة رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول بعد صناعته هدف ريال مدريد.

وبات بيلينجهام أول إنجليزي يسجل 4 أهداف ويصنع مثلهم في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا منذ جيرارد.

وكان آخر من حقق ذلك الرقم من اللاعبين الإنجليز هو جيرارد في موسم 2007 - 2008 عندما سجل ستة أهداف وصنع أربعة.

كما أصبح بيلينجهام ثالث أصغر لاعب يسجل أو يساهم في ست مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

وحقق بيلينجهام ذلك بعمر 20 عاما و251 يوما وحقق رقمه خلف كل من كيليان مبابي (18 عاما و337 يوما) وإرلينج هالاند (20 عاما و231 يوما).

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