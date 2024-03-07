نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس، 07 مارس 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

هالاند يحتفل بهدفه في تشيلسي

كرر مانشستر سيتي الفوز على كوبنهاجن وحجز مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي على كوبنهاجن 3-1 ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإرلينج هالاند أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز محمد اليونسي هدف كوبنهاجن الوحيد.

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مانشستر سيتي كان قد فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها ليحسم مجموعة المباراتين 6-2.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على غنتر ميلان بهدف دون رد في نهائي البطولة.

رقم تاريخي

مانشستر سيتي بات أول فريق في تاريخ المسابقات الأوروبية الكبرى يسجل 3 أهداف فيما أكثر في 9 مباريات متتالية على أرضه.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة وسجل الهدف الأول بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها جوليان ألفاريز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مانويل أكانجي بتسديدة على الطاير سكنت الشباك في الدقيقة السادسة.

3 دقائق فقط كانت كافية ليسجل سيتي الهدف الثاني بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها جوليان ألفاريز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روبن دياش برأسية ردت من العارضة وعادت إلى جوليان ألفاريز فسدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء مرت بغرابة من حارس المرمى وسكنت يمين المرمى في الدقيقة التاسعة.

وبعد كرات متبادلة بين أسكارسون ومحمد اليونسي داخل منطقة الجزاء انتهت بتسديدة من الأخير بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 30.

ونجح هالاند في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة طولية من رودري وصلت إلى الهداف النرويجي داخل منطقة الجزاء فراوغ الأخير المدافع ثم سدد كرة قوية بالقدم اليسرى سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 3+45.

وحاول كوبنهاجن تقليص الفارق بعد تسديدة قوية من ماجنوس ماتسون ن من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مانشستر سيتي إيديرسون من منتصف مرماه.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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