"علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن محمد صلاح حالته جيدة جدا، ومليء بالطاقة، وذلك بعد سفره مع الفريق إلى التشيك.

وسافر محمد صلاح ضمن قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براج التشيكي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "صلاح سافر معنا إلى التشيك، لقد تدرب لمدة يومين، حالته جيدة جدا، ولكننا بحاجة للحكم على الوقت الذي يمكن أن يلعبه".

وأكمل المدير الفني للريدز: "علينا أن نكون حذرين، نحتاج إلى الجميع والآن دعونا نرى متى يمكننا الدفع به".

وعن استدعاء صلاح لمنتخب مصر، صرح كلوب: "الأمر لا علاقة لي به، الأمر في الحقيقة ليس من اختصاصي، لقد تم مناقشة ذلك الأمر في الإدارات الأخرى، واسمحوا لي أن أقول ذلك بتلك الطريقة".

ويلتقي المنتخب المصري أمام نيوزيلاندا يوم 23 مارس، في دورة رباعية تقام في الإمارات بمشاركة كرواتيا وتونس.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المحترفين لمنتخب مصر لفترة التوقف الدولي القادمة مع نهاية مارس، والتي شهدت تواجد محمد صلاح ضمن 7 محترفين.

وغاب محمد صلاح عن المباريات الأربع الماضية بعد تجدد إصابته في مباراة برنتفورد والتي انتهت بفوز ليفربول 4-1.

وأضاف كلوب: "علينا أن نكون حذرين، نحن في منتصف فترة صعبة للغاية في الموسم، ونحتاج إلى الجميع، دعونا نرى متى يمكننا الدفع بمحمد صلاح في المباريات، وهذا هو الحال أيضا مع بقية المصابين".

ويشهد ليفربول عددًا كبيرًا من الإصابات، وتضم ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، وجويل ماتيب، وألكنتارا، وجوتا، وكورتيس جونز.

وعن مشاركة دومينيك سوبوسلاي، قال كلوب: "من الجيد عودته، إن التعرض للإصابة أمر صعب، وصعب جدا بالنسبة له".

وأكمل: "لم يسمح له بالتدرب بشكل كامل، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى توخي الحذر، كما هو الحال مع إصابات العضلات، جميع النصائح الطبية كانت أنه علينا الانتظار وهذا تم فعلناه".

في هذه الأثناء، عاد دومينيك زوبوسزلاي من إصابة في أوتار الركبة في الدقيقة 76 خلال الفوز 1-0 على نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة سبارتا براج التشيكي مساء الخميس، في الدوري الأوروبي، قبل العودة إلى أنفيلد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي.