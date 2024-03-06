"علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 22:13

كتب : محمد مصطفى

ليفربول ضد إيفرتون

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن محمد صلاح حالته جيدة جدا، ومليء بالطاقة، وذلك بعد سفره مع الفريق إلى التشيك.

وسافر محمد صلاح ضمن قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براج التشيكي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "صلاح سافر معنا إلى التشيك، لقد تدرب لمدة يومين، حالته جيدة جدا، ولكننا بحاجة للحكم على الوقت الذي يمكن أن يلعبه".

أخبار متعلقة:
حوار- فيتوريا: رحيلي عن تدريب مصر جاء بسبب ضغوطات خارجية.. والعمل مع صلاح كان رائعا صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهتي سبارتا براغ وسيتي الكومي: جهاز المنتخب فشل في التواصل مع محمد صلاح حتى الآن

وأكمل المدير الفني للريدز: "علينا أن نكون حذرين، نحتاج إلى الجميع والآن دعونا نرى متى يمكننا الدفع به".

وعن استدعاء صلاح لمنتخب مصر، صرح كلوب: "الأمر لا علاقة لي به، الأمر في الحقيقة ليس من اختصاصي، لقد تم مناقشة ذلك الأمر في الإدارات الأخرى، واسمحوا لي أن أقول ذلك بتلك الطريقة".

ويلتقي المنتخب المصري أمام نيوزيلاندا يوم 23 مارس، في دورة رباعية تقام في الإمارات بمشاركة كرواتيا وتونس.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المحترفين لمنتخب مصر لفترة التوقف الدولي القادمة مع نهاية مارس، والتي شهدت تواجد محمد صلاح ضمن 7 محترفين.

وغاب محمد صلاح عن المباريات الأربع الماضية بعد تجدد إصابته في مباراة برنتفورد والتي انتهت بفوز ليفربول 4-1.

وأضاف كلوب: "علينا أن نكون حذرين، نحن في منتصف فترة صعبة للغاية في الموسم، ونحتاج إلى الجميع، دعونا نرى متى يمكننا الدفع بمحمد صلاح في المباريات، وهذا هو الحال أيضا مع بقية المصابين".

ويشهد ليفربول عددًا كبيرًا من الإصابات، وتضم ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، وجويل ماتيب، وألكنتارا، وجوتا، وكورتيس جونز.

وعن مشاركة دومينيك سوبوسلاي، قال كلوب: "من الجيد عودته، إن التعرض للإصابة أمر صعب، وصعب جدا بالنسبة له".

وأكمل: "لم يسمح له بالتدرب بشكل كامل، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى توخي الحذر، كما هو الحال مع إصابات العضلات، جميع النصائح الطبية كانت أنه علينا الانتظار وهذا تم فعلناه".

في هذه الأثناء، عاد دومينيك زوبوسزلاي من إصابة في أوتار الركبة في الدقيقة 76 خلال الفوز 1-0 على نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة سبارتا براج التشيكي مساء الخميس، في الدوري الأوروبي، قبل العودة إلى أنفيلد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر يورجن كلوب الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) لايبزج.. الشوط الثاني مباشر أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن.. بداية الشوط الثاني ريليفو: برشلونة يتواصل مع أرتيتا لإقناعه بتدريب الفريق تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ديفيز.. وبايرن يختار بديلين بايرن يربط مهاجمه الشاب حتى 2029 الخليفي: رحيل مبابي؟ لديه تعاقد معنا ولكن لويس إنريكي يؤكد رحيل مبابي الوشيك مبابي: أواجه مشاكل كثيرة لكن لويس إنريكي ليس واحدا منها
أخر الأخبار
"علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) لايبزج.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التشكيل - هالاند يقود الهجوم.. جوارديولا يدفع بالبدلاء أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يفقد نقطتين ثمينتين.. وفاركو يفشل في تحقيق الفوز الأول تاريخيا ساعة | الكرة المصرية
بعد 163 يوما.. إبراهيم عادل يعود للتسجيل مع بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الانتصار الأول بعد 18 مباراة.. الزمالك يكسر حاجز 100 نقطة ويهزم الأهلي 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية