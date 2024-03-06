انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. صعود الملكي

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

ريال مدريد - لايبزج - فينيسيوس

يستضيف ريال مدريد فريق لايبزج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل أمام لايبزج.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بصعود الملكي

ق90 العارضة تمنع تقدم لايبزج

ق68 جوووووووول أوربان يتعادل

ق65 جووووووووول فينيسيوس يقتل اللقاء

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة قوية من أوبيندا ولكن بجوار القائم

ق41 لونين يتألق ويمنع الأول

ق9 سيسكو يهدر انفرادا بعد تصدي لونين

انطلاق المباراة

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا لايبزج
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