انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن

يستضيف مانشستر سيتي منافسه كوبنهاجن الدنماركي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في الدنمارك.

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نهاية المباراة

ق65 تسديدة قوية من ماجنوس ماتسون لاعب كوبنهاجن من داخل منطقة الجزاء ابعدها حارس مانشستر سيتي إيديرسون من منتصف مرماه.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 هالاند يسجل الهدف الثالث

ق30 محمد اليونسي يسجل هدف تقليص الفارق لكوبنهاجن

ق9 الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها جوليان ألفاريز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روبن دياش برأسية ردت من العارضة وعادت إلى جوليان ألفاريز فسدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء مرت بغرابة من حارس المرمى وسكنت يمين المرمى.

ق6 جووول لمانشستر سيتي بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها جوليان ألفاريز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مانويل أكانجي بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

انطلاق المباراة