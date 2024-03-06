التشكيل - هالاند يقود الهجوم.. جوارديولا يدفع بالبدلاء أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 21:24

كتب : محمد مصطفى

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ويانج بويز

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب الاتحاد.

وقرر جوارديولا إراحة لاعبيه الأساسيين وذلك قبل مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد، حيث يجلس ووكر، ودي بروين، وبرناردو سيلفا، وفيل فودين، على مقاعد البدلاء.

وحقق سيتي الفوز ذهابا في الدنمارك بنتيجة 3-1، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

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حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - روبن دياش - يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاتشيتش - رودري

وسط الهجوم: ماتيوس نونيز - جوليان ألفاريز - أوسكار بوب

الهجوم: هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون - كايل ووكر - جون ستونز - ناثان أكي - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - سيرجيو جوميز - فيل فودين - جاكوب رايت - محمدو سوسوهو - ميكا هاميلتون

وكان بايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا كوبنهاجن دوري الابطال
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