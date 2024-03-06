بيراميدز يفقد نقطتين ثمينتين.. وفاركو يفشل في تحقيق الفوز الأول تاريخيا

فقد بيراميدز نقطتين ثمينتين بالتعادل مع فاركو ضمن مسابقة الدوري.

وتعادل بيراميدز أمام فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وسجل عمرو جمال هدف فاركو في الدقيقة 30، فيما أحرز إبراهيم عادل هدف التعادل عند الدقيقة 53.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع، فيما رفع فاركو رصيده إلى النقطة 11 في المركز 14.

فاركو فشل في تحقيق الفوز الأول تاريخيا على بيراميدز بعد 5 مباريات في الدوري، فاز بيراميدز في 3 منهم وتعادلا في مباراتين.

كما لعب الفريقين مباراة في كأس الرابطة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ونجح عمرو جمال في تسجيل هدف التقدم لفاركو بعد تنفيذ ناجح لركلة جزاء بتسديدة أرضية في الزاوية اليسرى للمرمى الذي يحرسه أحمد الشناوي عند الدقيقة 30.

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عمرو جمال يسجل هدف فاركو الأول في بيراميدز من ضربة جزاء pic.twitter.com/ynU6uselC9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 6, 2024

وأهدر بيراميدز هدف التعادل بعد تسديدة قوية من محمد رضا بوبو من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وأرسل محمد الشيبي كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم عادل بتسديدة من الوضع طائرا على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى عند الدقيقة 53.

وأهدر مروان حمدي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة مرت بجوار المرمى.

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