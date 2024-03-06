كرة سلة - الانتصار الأول بعد 18 مباراة.. الزمالك يكسر حاجز 100 نقطة ويهزم الأهلي

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الأهلي ضمن منافسات دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 110-99 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي بالجزيرة.

وتفوق الزمالك منذ بداية المباراة ليحسم اللقاء في النهاية ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

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وحقق الزمالك بذلك انتصاره الأول على الأهلي بعد 18 فوزا متتاليا للفريق الأحمر.

وشهد اللقاء تألق ديماركو ديكرسون محترف الزمالك الجديد والمجنس لمنتخب الإمارات.

وبدأت صحوة الزمالك مبكرا بعد تقدمه 5-0 في الدقيقة الأولى بخمس نقاط سجلها ديماركو.

وتواصل تفوق الزمالك في الفترة الأولى والتقدم 14-5 في منتصف الفترة الأولى.

ولكن نجح الأهلي في نهاية الفترة الأولى في التعادل 25-25.

وتفوق الأهلي مع بداية الفترة الثانية بتسجيل ثلاثيتين متتاليتين والتقدم 33-27.

وتوقفت المباراة بسبب اعتراض الجهاز الفني للزمالك بقيادة وائل بدر على تواجد حضور في المدرجات قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد خروج الجميع.

وشهدت الفترة الثانية تفوقا من جانب الزمالك ووصل الفارق إلى 14 نقطة مع نهاية الفترة.

وبدأت الفترة الثالثة بتألق جديدة لديماركو محترف الزمالك والذي رفع الفارق إلى 20 نقطة مع بداية الفترة.

وحسم الزمالك الفترة الثالثة بنتيجة 89-67.

وحاول فريق الأهلي تقليص الفارق في النصف الأخير من الفترة الرابعة.

وحقق الزمالك في النهاية انتصاره بنتيجة 110-99 ليحصد نقاط المباراة.

وألحق الزمالك بالأهلي الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بنتيجة 70-69 على صالة الأبيض في الدور الأول.

ويتم ترتيب الفرق في تلك المرحلة من الدوري على أن يلعب الأول أمام الثامن ثم الثاني ضد السابع وهكذا بنظام إقصائي بخروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية.

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