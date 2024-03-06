دوري المحترفين .. أسوان ينهي مهمة هشام زكريا
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 20:23
كتب : رضا السنباطي
أنهى مجلس إدارة نادي أسوان مهمة هشام زكريا المدير الفني للفريق.
وجاء قرار أسوان عقب الخسارة من وي بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.
وكلف نادي أسوان تامر أبو جبل المدرب العام بتولي مهمة المدير الفني خلفا لزكريا.
وكان هشام زكريا قد تولى تدريب أسوان خلفا لحمدي حمدان.
ويحتل أسوان المركز الرابهع في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين.
ويستعد أسوان لمواجهة النصر للتعدين يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين.
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